Смиренно ждали "ДНР" четыре года: СБУ задержала сепаратистов в Славянске

14.08.2018 19:02

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью, которая проживала в Славянске и в 2014 году состояла в рядах так называемых "ополченцев" "ДНР". Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает "Диалог.UA".

Ранее СБУ задержала четырех украинцев с паспортами РФ. По утверждениям самих задержанных, они вступили в ряды так называемых "ополченцев" "ДНР" в 2014 году, проходили "службу" на одном из блокпостов Славянска под руководством некого Александра. После того как город был взят под контроль украинских войск, решили не уезжать из города и остались дома, однако были арестованы сотрудниками контрразведки СБУ. Против них уже возбудили уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Задержанные начали работу со следствием и дают все необходимые показания.