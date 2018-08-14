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"Затесался" между "Гиацинтами" и "Градами": ОБСЕ нашла новое вооружение России на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе вооружение, которое есть исключительно на вооружении ВС РФ. Речь о "Нарде". Внимание на важную находку ОБСЕ обратила пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В ООС отметили, что ОБСЕ обнародовала очередной отчет о ситуации на Донбассе. Там содержались доказательства нарушения агрессором минских соглашений. Особенно наблюдателей взволновала активность оккупанта у Хрустального. Там он развернул 18 единиц 152-мм пушек "Гиацинт-Б", 10 единиц 15-мм гаубиц "Мста-Б", 6 единиц РСЗО "Град" с почти 900 ящиками боеприпасов к ним. Увидели сотрудники ОБСЕ там и ранее невиданную на Донбассе технику - разведывательный пункт ПРП-4 "Нард". Он предназначен для разведки и целеуказания ракетно-артиллерийским системам. Важно то, что данных установок никогда не было на вооружении ни у какой страны мира за исключением России. Комментируя находку, в ООС напомнили, что на днях беспилотник ОБСЕ зафиксировал ночью на Донбассе странную колонну техники, которая тайно въехала из РФ. По данным военных, именно они завезли на оккупированную территорию новые образцы вооружения.
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, вооружение
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