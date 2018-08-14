«Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша

14.08.2018 19:27

В Петровском районе оккупированного Донецка в здании «Амстора» в части кафетерия обвалилась крыша.

Местные жители в соцсетях сообщают:

«На петровском Амсторе крыша провалилась (в части кафешки). Все наспех строили до войны еще. И вот, через год после закрытия завалилось все»

Источник ДонПресс