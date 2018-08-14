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«Завалилось все»: в Донецке в здании «Амстора» обвалилась крыша
14.08.2018 19:27
В Петровском районе оккупированного Донецка в здании «Амстора» в части кафетерия обвалилась крыша.
Местные жители в соцсетях сообщают:
«На петровском Амсторе крыша провалилась (в части кафешки). Все наспех строили до войны еще. И вот, через год после закрытия завалилось все»
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, Амстор, крыша
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