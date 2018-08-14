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Жителям оккупированной Донетчины напомнили, что «паспорт ДНР» не действует
14.08.2018 07:50
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области в РФ в очередной раз напомнили, что «паспорт ДНР» не действует.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жителям временно оккупированных территорий Донетчины, выезжающим в РФ с «паспортом ДНР» в очередной раз напомнили, что с этим «паспортом» надеяться на российские сервисы не приходится.
Так, приехавшим из «ДНР» отказали в продаже карточек мобильного оператора «Мегафон» по паспорту «ДНР»:
«Информация к размышлению. В России по паспорту ДНР Мегафон телефонные карточки НЕ ВЫДАЕТ!»,
«Всё логично, с такой «паспортиной» надо «Феникс'ом» пользоваться, а не всякими богопротивными «Мегафон'ами»».
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, оккупация, мобильная связь, ДНР, мегафон, РФ
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