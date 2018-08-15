100 дней Операции объединенных сил: чем ООС отличается от АТО

15.08.2018 09:00

В ряде случаев командиры могут получить по шапке, если не дали противнику адекватный ответ

Замена Антитеррористической операции на Донбассе Операцией объединенных сил была не простым ребредингом, а имеет более глубокие отличия, не сразу заметные невооруженному глазу.

Об этом офицер ВСУ Дмитрий Иванов сообщает на своей странице в Facebook.

Первое отличие – то, что командование сосредоточено в руках военных, а не Антитеррористического центра СБУ, как это было более четырех лет, до мая 2018 года.

"Все структуры теперь в едином подчинении. Все – армия, полиция, погранцы, СБУ и т.д., вплоть до ДФС", – пишет армейский офицер.

Второе – разрешили ответный огонь безо всяких долгих согласований.

"Уже притчей во языцех стало "Запрашивали штаб АТО, просили разрешения на ответку – не разрешили". Сейчас этого НЕТ. Более того – в ряде случаев отдельные командиры могут еще получить по шапке, если не дали адекватный ответ. Да, это действительно работает, без смс и регистрации", – продолжает Иванов.

Третье – улучшается инфраструктура. Не везде, не мгновенно, но улучшения явны.

Офицер с ужасом вспоминает дороги Донбассе образца 2014-2016 гг.

"Сейчас я реально не узнал трассы Краматорск – Славянск и Славянск – Бахмут. Дороги строят. Причем строят так, что я слегка офигел – по всем правилам, решетка, подушка, два слоя асфальта, все такое..." - рассказывает он.

Четвертое – идет освобождение наших территорий.

"Да, понятно, что не по десятку километров в день, но все же… Петровское, Золотое-4 и т.д.", – продолжает военный.

Пятое – уделяется огромное внимание гражданско-военному сотрудничеству и оказанию помощи мирному населению.

Шестое – прошли переговоры с командирами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии, что прекратило спекуляции на теме добровольцев.

Седьмое – уменьшилось количество стационарных блокпостов, которые раньше очень сильно раздражали своим неадекватным количеством.

"Вместо них появились мобильные блокпосты, которые намного эффективнее. Согласитесь, что когда блокпост внезапно появляется в разных местах каждый день – это создает массу проблем как противнику, так и контрабандистам", – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Он добавил, что 16 августа состоится пресс-конференция о результатах 100 дней ООС, о которых расскажет командующий операцией генерал-лейтенант Сергей Наев и где должно быть немало интересного.

Источник: https://www.segodnya.ua