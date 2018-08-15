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«3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»
15.08.2018 08:12
В оккупированной Горловке на «национализированной» концерне «Стирол» завершается подготовка к запуску основного производства.
Такое заявление сделал «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский. В частности, он отметил: «Мы подходим к заключительному этапу запуска производства».
Кроме того, он отметил, что запуск «Стирола» якобы «позволит открыть 3 000 рабочих мест».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Стирол, запуск, ОРДО
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