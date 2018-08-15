Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери

15.08.2018 15:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери

Социальные сети сообщили о тяжелых потерях боевиков "ДНР" под Новоазовском.

Врач из Енакиево Александр Чернов сообщил, что, по его данным, около 10:00 во вторник из Донецка в Новоазовск срочно была вызвана группа хирургов и реаниматолога с пакетом медикаментов для реанимации.

Врач отметил, что целую группу боевиков накрыло огнем подразделения украинской армии, в результате которого как минимум четыре боевика убиты, и еще 6 получили тяжелые ранения. "По слухам, "ребят накрыло", мин. 4 оркотрупа и 6 нелегкораненых.

Почаще бы орковрачам "на юга" выезжать: в последний путь!" - написал он на своей странице в социальной сети. Новоазовск расположен на юге Донецкой области всего в нескольких километрах от российской границы. Населенный пункт до сих пор занят российскими военными и террористами "ДНР".

Напомним, "Л/ДНР" получили мощный ответ на минометные обстрелы позиций ВСУ.


Источник: https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Новоазовск, боевики, потери, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх