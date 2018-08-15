Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери

15.08.2018 15:15

Социальные сети сообщили о тяжелых потерях боевиков "ДНР" под Новоазовском.

Врач из Енакиево Александр Чернов сообщил, что, по его данным, около 10:00 во вторник из Донецка в Новоазовск срочно была вызвана группа хирургов и реаниматолога с пакетом медикаментов для реанимации.

Врач отметил, что целую группу боевиков накрыло огнем подразделения украинской армии, в результате которого как минимум четыре боевика убиты, и еще 6 получили тяжелые ранения. "По слухам, "ребят накрыло", мин. 4 оркотрупа и 6 нелегкораненых.

Почаще бы орковрачам "на юга" выезжать: в последний путь!" - написал он на своей странице в социальной сети. Новоазовск расположен на юге Донецкой области всего в нескольких километрах от российской границы. Населенный пункт до сих пор занят российскими военными и террористами "ДНР".

Напомним, "Л/ДНР" получили мощный ответ на минометные обстрелы позиций ВСУ.





Источник: https://www.dialog.ua