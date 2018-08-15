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Боевики ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии и минометов, но и сами несут ощутимые потери
Три оккупанта уничтожены, семь – получили ранения
За прошлые сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибра 152 мм, 122 мм и минометов.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого (Луганское аправление); Светлодарска; Майорска и Зайцево (под Горловкой); Красногоровки, Опытного, Марьинки и Песков (под Донецком); Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (на Мариупольском направлении).
Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 152 мм защитников Крымского, а калибра 122 мм – защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединского и Водяного.
В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. По данным разведки, три оккупанта уничтожены, семь – получили ранения.
В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах Новозвановки и Марьинки.
Напомним, сутками ранее, 13 августа, противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения. В ответ ВСУ "пощипали" боевиков: двое были уничтожены, пятеро получили ранения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, артиллерия, боевики, ВСУ
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