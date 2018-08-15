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Мариуполь в серьезной опасности! Возможен захват города
Внешние вызовы, с которыми сейчас столкнулась Россия, привели к тому, что стало чрезвычайно трудно спрогнозировать следующий шаг Владимира Путина.
В РФ теперь могут пойти на провокации где-угодно, причем основной целью их может стать легитимизация наступления на Мариуполь.
Такое мнение высказал директор центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов, передает Украина Online.
Отметим, что в России на фоне заявления о новых санкциях США началась «черная неделя». Так, в понедельник, 13 августа, курс доллара превысил 68 руб. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года. Рубль начал падать, начиная с 8 августа. Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.
Такой «обвал» российской экономики и может вызвать реакцию Путина.
«Мы не знаем, что у Путина в голове, как он может отреагировать на новые санкции США. К тому же, у президента РФ падают рейтинги. Путин может захватить украинские суда на Азове, спровоцировать Украину, а затем сделать высадку российского десанта в Мариуполе. И войти на катерах с военными без опознавательных знаков», — отметил Дымов.
Политолог напомнил, что именно подготовленная российская провокация стала причиной Иловайского котла в 2014 году. По его словам, так Кремль хотел легитимизировать наступление российских войск на Амбросиевку и Иловайск. Украина тогда не повелась на провокации, но Россия начала наступление.
Сейчас же, по мнению эксперта, России сложнее, чем было, когда она бомбила Грузию и захватывала Крым.
Политолог добавил, что поддержка внешней политики Путина на уровне 87% говорит о помешанной политике, которая отвлекает россиян от внутренних проблем. Россиян просто направляют на очередного врага, которого они нашли в виде вчерашнего брата – Украина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: экономика, Донбасс, Путин, Мариуполь, захват
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