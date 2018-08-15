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Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
Активизация боевых действий на Донбассе может быть связана с приближением двух важных событий.
Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Сергей Ковтун. Эксперт напомнил, что и в прошлые годы на востоке Украины в августе наблюдались обострения.
"Надо понимать, что у нас приближается День независимости. Кроме того, в субботу, как известно, Путин будет встречаться с Меркель. Поэтому обострение связано, скорее всего, именно с этими событиями", - объяснил он.
"Я не думаю, что произойдут кардинальные изменения на востоке. Если взять 2014-15 годы, то как раз самое большое обострение приходилось на август", - добавил Ковтун.
Также военный эксперт добавил, что не видит предпосылок для активизации осенью более масштабных и серьезных действий на востоке Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, обострение
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