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Архив - Донецкая область

В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет

15.08.2018 18:58
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В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет

Пользователи социальных сетей из оккупированной части Донбасса сообщают, что в Донецке обвалилась крыша магазина "Амстор".

Расположенный в Петровском районе Донецка магазин был закрыт 12 месяцев назад и ровно через год после закрытия крыша рухнула.  "Донецк. Провалилась крыша на петровском "Амсторе" ( в части кафешки).

Через год после закрытия завалилось все..." - пишут пользователи социальных сетей. Фотографии обрушенной крыши пока не появились, однако люди пишут, что магазин был построен наспех еще до войны. В Сети также отмечают, что во время оккупации Донбасса инфраструктура претерпела катастрофических потерь, которые будут лишь усугубляться на фоне российской оккупации некогда одного из самых успешных украинских регионов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, Амстор, крыша
 
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