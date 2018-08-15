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В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери
Боевик Николай Вулич на своей странице в соцсети сообщил, что уничтожение опорного пункта боевиков «ЛНР» в районе поселка Желобок Луганской области произошло в результате взрыва склада боеприпасов.
Так, Вулич пишет: «Сегодня, 14.08.18 в 20:30 на позиции 4 омсбр возле Желобка произошел взрыв боеприпасов. У нас большие потери — 4 БМП сгорели полностью, погибло четверо наших ребят и около 10 получили ранения разных степеней тяжести».
Кроме того, Вулич назвал виновного в произошедшем: «По данным моих друзей из „МВД ЛНР“, причина проста и банальна. Командир этой бригады, „Джафар“ пытался скрыть факт растраты ГСМ».
По его словам, руководство оккупантов намеревалось направить туда проверку, и после взрыва комиссия из России «уже точно установила, что это было спланированное „мероприятие“, а четыре БМП и люди оказались не в то время, не в том месте».
Оккупант подчеркнул: «Джафар» пока что бегает с проверкой, как поджаренный. Все хочет договорится, чтобы эту «непонятку» списали на обстрелы укропов. Не выйдет. Артобстрелов в этом районе не было и аэроразведка это подтвердила. О том, что погибли люди, даже не берет во внимание. Говорит, что это война, а на войне всегда гибнут люди. По-моему, его по-тихому уберут».
При этом блогер добавил, что подобная ситуация с воровством топлива сложилась и в другом подразделении боевиков: «Вчера российской комиссией установлен факт разворовывания ГСМ на 6! миллионов рублей».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, боевики, потери, ОРЛО
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