Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс - Огрызко об экстренном визите Путина в Германию. ВИДЕО

16.08.2018 09:10

Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Германию к канцлеру Германии Ангеле Меркель - сигнал о его планах уйти из украинского Донбасса.

Мнением по поводу визита агрессора в Берлин поделился в эфире "5 канала" экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передает "Диалог.UA".

На днях появилась информация о визите Путина в Германию для встречи с Меркель. Огрызко напомнил, что совсем недавно туда ездили одиозный глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Такая активность, выразил уверенность он, сигнализирует о том, что для Кремля "дело запахло керосином" в связи с усилением давления Запада. Экс-министр подчеркнул, что в Кремле сейчас лихорадочно думают, как вылезти из ямы, в которую себя загнали. Они ищут пути, чтобы "слить" Донбасс, сохранив при этом лицо.

Сделать это очень сложно, и агрессор сейчас продумывает варианты, параллельно торгуясь с Западом. "Сейчас начинаются консультации, как вылезть из Донбасса, максимально оставив интересы там", - выразил уверенность Огрызко.



Бывший министр заверил, что провернуть все за спиной Киева агрессору явно не удастся. Украинские власти будут информировать о ходе переговоров и в случае необходимости адекватно отреагируют.







