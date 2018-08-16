«МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями

16.08.2018 15:41

На оккупированной части Донецкой области сотрудники «МГБ ДНР» рассылаются местным жителям смс-сообщения угрожающего характера.

Так, в сообщениях оккупанты предупреждают жителей «республики», что силовики СБУ на КПВВ при пересечении линии разграничения, якобы изымают карточки мобильного оператора «Феникс» «для противоправных деяний от имени лица владельца».

Жители ОРДО публикуют соответствующее фото сообщения, в котором сказано: «МГБ ДНР: при пересечении границы с Украиной из СБУ изымаются сим-карты „Феникс“ для противоправных деяний от лица владельца. Не вывозить из сим-карты на Украину».

Источник ДонПресс.