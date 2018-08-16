На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ

16.08.2018 13:20

У людей, пересекающих контрольно-пропускные пункты на Донбассе, спросили, сколько денег они тратят на поездку в одну сторону.

Как сообщает Агентство по миграции ООН, наибольшая доля (63%) респондентов во время опроса рассказали, что, передвигаясь на авто в сторону неконтролируемой территории, тратят до 500 гривен, передают novosti.dn.ua.

Еще 34% опрошенных сказали, что тратят от 501 до 1 тысячи гривен. Передвигаясь пешком, 77% опрошенных сказали, что тратят до 250 гривен, 16% тратят от 250 до 400 гривен, 7% тратят от 501 до 1 тысячи гривен.

Большинство пассажиров (87%), которые пережигаются пешком с неподконтрольной Украине территорию на подконтрольную, тратят до 250 гривен, 10% опрошенных тратят от 251 до 400 гривен.

Главными причинами, по которым переселенцы приезжали на неподконтрольную территорию Донбасса, они назвали посещение друзей или семей (78%), уход за жильем (56%).