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На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ
У людей, пересекающих контрольно-пропускные пункты на Донбассе, спросили, сколько денег они тратят на поездку в одну сторону.
Как сообщает Агентство по миграции ООН, наибольшая доля (63%) респондентов во время опроса рассказали, что, передвигаясь на авто в сторону неконтролируемой территории, тратят до 500 гривен, передают novosti.dn.ua.
Еще 34% опрошенных сказали, что тратят от 501 до 1 тысячи гривен. Передвигаясь пешком, 77% опрошенных сказали, что тратят до 250 гривен, 16% тратят от 250 до 400 гривен, 7% тратят от 501 до 1 тысячи гривен.
Большинство пассажиров (87%), которые пережигаются пешком с неподконтрольной Украине территорию на подконтрольную, тратят до 250 гривен, 10% опрошенных тратят от 251 до 400 гривен.
Главными причинами, по которым переселенцы приезжали на неподконтрольную территорию Донбасса, они назвали посещение друзей или семей (78%), уход за жильем (56%).
Теги: Донбасс, стоимость, ООН, поездка, пункты пропуска, переселенцы, КПВВ, ВПЛ
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