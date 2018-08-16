Главная / Новости / Донецкая область / Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка
Последние новости раздела
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей20:45
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка
16.08.2018 20:47
В оккупированном Донецке снова начались проблемы с горючим для авто и в обменниках начала исчезать валюта (гривна, доллар, евро).
Об этом "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
"Российский рубль начал падать, отсюда, соответственно, ажиотаж. А выживают, насколько я понимаю, кто как может. Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить", - пояснил Гримчак.
По его словам, как таковой работы в Донецке нет. "Например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет", - отметил чиновник.
Теги: Донецк, Донбасс, выживание, оккупация
Читайте также:
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей20:45
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»15:45
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- «Захват Украины невозможен»: стал известен новый план Путина по Донбассу21:02
- Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей20:45
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах19:40
- Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины19:20
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке