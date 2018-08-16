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Архив - Донецкая область

Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка

16.08.2018 20:47
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Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка

В оккупированном Донецке снова начались проблемы с горючим для авто и в обменниках начала исчезать валюта (гривна, доллар, евро).
Об этом "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
"Российский рубль начал падать, отсюда, соответственно, ажиотаж. А выживают, насколько я понимаю, кто как может. Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить", - пояснил Гримчак.
По его словам, как таковой работы в Донецке нет. "Например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет", - отметил чиновник.



Теги: Донецк, Донбасс, выживание, оккупация
 
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