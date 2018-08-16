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Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
Для переселенцев изменился процесс идентификации в Ощадбанке. Об этом сообщает пресс-служба украинского филиала Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).
Изменения оказались частичными и связаны с принятием постановления Кабинета министров Украины № 548. До 11 июля текущего года переселенцы должны были идентифицироваться в Ощадбанке каждые 3 или 6 месяцев. Теперь есть оговорка для тех, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться (инвалиды I группы, граждане, которые не могут самостоятельно заботиться о себе по заключению медицинской комиссии).
Если они получают социальные выплаты и пенсию в отделениях Укрпочты, им разрешается не приходить в банк. Идентификацию будет проводить сотрудник почты — в момент доставки пенсии или выплат.
Также есть оговорка для владельцев карточки Ощадбанка. Согласно новому постановлению, они должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Ранее правила были иными: первый год владения картой — идентификация раз в 6 месяцев, затем — каждый год.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Ощадбанк, переселенцы, проверки
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