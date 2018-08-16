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Архив - Донецкая область

Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото

16.08.2018 08:13
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Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото

В оккупированном Донецк пожар в районе Южного автовокзала. Об этом оперативно сообщают в соцсети Twitter, передает donpress.com.

Первые сообщения о пожаре появились вчера в 19:20 «Донецк. Южный автовокзал. Горит магазинчик», — пишут дончане.

«Фотка хорошего качества, даже видно как пожарные суетятся»,

«Надеюсь, первым загорелась наливочная с портретом упыря сталина под названием Коба», — иронизируют в комментариях.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, пожарные, автовокзал, оккупация, соцсети
 
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