Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото

16.08.2018 08:13

В оккупированном Донецк пожар в районе Южного автовокзала. Об этом оперативно сообщают в соцсети Twitter, передает donpress.com.

Первые сообщения о пожаре появились вчера в 19:20 «Донецк. Южный автовокзал. Горит магазинчик», — пишут дончане.

«Фотка хорошего качества, даже видно как пожарные суетятся»,

«Надеюсь, первым загорелась наливочная с портретом упыря сталина под названием Коба», — иронизируют в комментариях.