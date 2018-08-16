Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке

16.08.2018 15:09

В «ДНР» существуют острые проблемы с трудоустройством, поэтому некоторые люди, чтобы прокормить семью, вынуждены идти на «службу» в «республиканскую армию». Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрий Гримчак.

«По последним данным в Донецке снова начались проблемы с горючим для авто, а еще – стала исчезать валюта. В донецком понимании это гривна, евро и доллар. Российский рубль начал падать, отсюда, соответственно, ажиотаж. А выживают, насколько я понимаю, кто как может», – сказал он.

«Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить. А вот, например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет», – продолжил Гримчак.

По его словам, один из его знакомых из-за безработицы был вынужден пойти в «армию ДНР». «Мой бывший сосед месяца три назад пошел служить в так называемый "1-й армейский корпус ДНР". Как-то мы разговаривали по телефону, и я спросил его: "Совсем больной? Что вы делаете?" А он говорит, что работы нет, а трое или четверо маленьких детей надо как-то кормить. Ему платят 15 тыс. руб. в месяц, на эти деньги он содержит семью, а их на "службе" кормят, потому что он охраняет какие-то склады. Я понимаю, что он фактически предатель, но с другой стороны... Я ему говорю, что завтра его могут бросить на передовую, а он даже стрелять не умеет, то есть станет пушечным мясом. Отвечает, что других вариантов нет», – рассказывает замминистра МинВОТ.

«В свое время была работа на тех предприятиях, которые были зарегистрированы на нашей территории, платили здесь налоги, но мощности находились там. Но 1,5 года назад они фактически остановились – люди потеряли работу. А то, что до сих пор как-то работает, шахты, например, задерживают зарплаты. Кроме того, если в Донецке еще поддерживают какой-то порядок, то в маленьких городах и до войны было плохо с работой, а сейчас тем более», – добавил Гримчак.

Источник Донецкие новости.