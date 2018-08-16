- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Переселенец? Виновен!16:13
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- В центре Мариуполя появились белки13:37
- На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ13:20
Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
В «ДНР» существуют острые проблемы с трудоустройством, поэтому некоторые люди, чтобы прокормить семью, вынуждены идти на «службу» в «республиканскую армию». Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрий Гримчак.
«По последним данным в Донецке снова начались проблемы с горючим для авто, а еще – стала исчезать валюта. В донецком понимании это гривна, евро и доллар. Российский рубль начал падать, отсюда, соответственно, ажиотаж. А выживают, насколько я понимаю, кто как может», – сказал он.
«Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить. А вот, например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет», – продолжил Гримчак.
По его словам, один из его знакомых из-за безработицы был вынужден пойти в «армию ДНР». «Мой бывший сосед месяца три назад пошел служить в так называемый "1-й армейский корпус ДНР". Как-то мы разговаривали по телефону, и я спросил его: "Совсем больной? Что вы делаете?" А он говорит, что работы нет, а трое или четверо маленьких детей надо как-то кормить. Ему платят 15 тыс. руб. в месяц, на эти деньги он содержит семью, а их на "службе" кормят, потому что он охраняет какие-то склады. Я понимаю, что он фактически предатель, но с другой стороны... Я ему говорю, что завтра его могут бросить на передовую, а он даже стрелять не умеет, то есть станет пушечным мясом. Отвечает, что других вариантов нет», – рассказывает замминистра МинВОТ.
«В свое время была работа на тех предприятиях, которые были зарегистрированы на нашей территории, платили здесь налоги, но мощности находились там. Но 1,5 года назад они фактически остановились – люди потеряли работу. А то, что до сих пор как-то работает, шахты, например, задерживают зарплаты. Кроме того, если в Донецке еще поддерживают какой-то порядок, то в маленьких городах и до войны было плохо с работой, а сейчас тем более», – добавил Гримчак.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донецк, Донбасс, работа, валюта, бензин
- Прогноз эксперта: что будет с валютой летом
- Шесть причин гривневых скачков
- В какой валюте хранить сбережения?
- Что произойдет с валютой в последний месяц уходящего года и чего ожидать в начале 2010-го
- Глава НБУ Сергей Арбузов: "Открою "страшный секрет" - печатный станок работает практически постоянно"
- Что прочат валюте аналитики?
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса