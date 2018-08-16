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В Горловке наблюдается большое движение боевиков
Во временно оккупированной Горловке наблюдается «аномальное» движение боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированной Горловки встревожены «аномальным» движением боевиков «ДНР» и российских оккупантов в центре города. Большое скопление боевиков и их транспорта наблюдается возле здания КСКЦ «Стирол». Горловчане встревожены и теряются в догадках. Одни предполагают, что это какая-то «зарплата», другие – что это связано с «военными сборами резервистов», третьи – с усилившимися обстрелами.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Горловка Оч. аномальное движение на КСКЦ и 3й корпус дпи. уральі, камазьі, микроавтобусьі, легковьіе, такого сборища много месяцев не бьіло»,
«З-зарплата»,
«Теперь в кскц касса? Внезапно»,
«Так сегодня жыж сборы с резервистами, повестку не получали?»,
«Это может быть связано с ночным обострением?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, движение, Горловка, боевики
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