В Горловке наблюдается большое движение боевиков

16.08.2018 17:28

Во временно оккупированной Горловке наблюдается «аномальное» движение боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители временно оккупированной Горловки встревожены «аномальным» движением боевиков «ДНР» и российских оккупантов в центре города. Большое скопление боевиков и их транспорта наблюдается возле здания КСКЦ «Стирол». Горловчане встревожены и теряются в догадках. Одни предполагают, что это какая-то «зарплата», другие – что это связано с «военными сборами резервистов», третьи – с усилившимися обстрелами.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Горловка Оч. аномальное движение на КСКЦ и 3й корпус дпи. уральі, камазьі, микроавтобусьі, легковьіе, такого сборища много месяцев не бьіло»,

«З-зарплата»,

«Теперь в кскц касса? Внезапно»,

«Так сегодня жыж сборы с резервистами, повестку не получали?»,

«Это может быть связано с ночным обострением?».

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