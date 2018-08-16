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В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций
Представители Луганской и Донецкой областной военно-гражданской администраций уверены, что могут справится в случае ухода международных гуманитарных организаций из-за отсутствия финансирования.
Об этом рассказали глава ЛОВГА Юрий Гарбуз и заместитель главы ДОВГА Игорь Стокоз на пресс-конференции по итогам 100 дней проведения ООС, отвечая на вопрос корреспондента «Трибун».
Гарбуз считает, что если международные организации уйдут из области, то власти Луганщины смогут удовлетворить нужды жителей зоны ООС.
«За всё время работы международных организаций ими ведётся серьёзная работа по поддержке гуманитарной ситуации на линии разграничения — спасибо им огромное. Но нельзя сказать, что если в той или иной ситуации наши партнёры прекратят работать, произойдёт что-то колоссальное и мы не справимся с ситуацией. Всё будет нормально», - ответил он.
Игорь Стокоз тоже уверен в возможностях властей Донецкой области и сообщил, что ими будет оказана финансовая помощь организациям, помогающим тем, кто живёт в зоне боевых действий и вблизи неё.
«Вчера мы встретились с Фондом общественного здоровья и с ними разработали план. Мы будем включать в программу социального развития финансирование с областного бюджета бригад по психологической помощи», - рассказал Стокоз.
Теги: Донбасс, Луганская область, Донецкая областная администрация, администрация
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