- В Горловке люди поднимают бунт против «налоговой ДНР»12:58
- «Гоняют бабушек на рынках»: горловчане жалуются на «зверства» «налоговой ДНР»11:54
- Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО11:39
- В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко11:20
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов10:58
- В Донецке на Южном автовокзале пожар10:39
- Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели10:22
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированных территорий09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 августа09:20
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс - Огрызко об экстренном визите Путина в Германию. ВИДЕО09:10
Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО
Боевики непризнанной "республики" "ДНР" начали организовывать лагеря, в которых обучают детей убивать людей.
Об этом говорится на кадрах видео, которые выложили в Сеть сами боевики, передает "Диалог.UA".
Ранее ВСУ разгромили подразделение "ДНР" на границе с Россией под Новоазовском - у боевиков тяжелые потери. Сообщается, что боевики организовали принудительный сбор школьников под эгидой "Юный боец внутренних войск".
Там детей от 10 до 18 лет начали обучат тому, как убивать людей из различного вида оружия. Детей согнали со всей оккупированной территории "ДНР", чтобы пять дней тягать по болотам и заставлять выполнять силовые упражнения с высокой нагрузкой.
Один из боевиков отметил, что основной задачей сбора является воспитание в детях патриотизма к непризнанной "республике" и делу, которым занимаются боевики, а именно: мародерству, терроризму, запугиванию местных жителей и бандитизму.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, учения, лагерь, ДНР, боевики, потери, ВСУ, патриотизм
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- В морг оккупированной Горловки привезли больше 30 тел убитых боевиков: террористы открыто признают, что с "живой силой" в "ДНР" катастрофа
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- В Горловке люди поднимают бунт против «налоговой ДНР»12:58
- В Луганске прогремел мощный взрыв12:36
- «Гоняют бабушек на рынках»: горловчане жалуются на «зверства» «налоговой ДНР»11:54
- Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО11:39
- В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко11:20
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов10:58
- В Донецке на Южном автовокзале пожар10:39
- Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели10:22
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированных территорий09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 августа09:20
- В Горловке люди поднимают бунт против «налоговой ДНР»12:58
- В Луганске прогремел мощный взрыв12:36
- Погода на сегодня: жара, дожди и грозы12:12
- «Гоняют бабушек на рынках»: горловчане жалуются на «зверства» «налоговой ДНР»11:54
- Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО11:39
- В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко11:20
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов10:58
- В Донецке на Южном автовокзале пожар10:39
- Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели10:22
- СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован09:59
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет
- Мощный взрыв в "ДНР" уничтожил крупный склад боеприпасов оккупантов: у боевиков сильные ожоги и тяжелые травмы