Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ

16.08.2018 15:25

С временно оккупированных территорий Донбасса на территорию РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска проследовал фургон «Похоронных услуг». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ за период с 31.07.2018 по 07.08.2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Наблюдатели СММ ОБСЕ, базирующиеся на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк в Ростовской области, зафиксировали похоронный фургон, пересекавший российско-украинскую границу на Донбассе.

7 августа в 09:38 наблюдательная миссия на пограничном пункте Донецк наблюдала за фургоном ритуальных услуг с надписью «Похоронные услуги» на русском языке и с украинскими номерными знаками. Члены миссии заметили в фургоне были двоих человек.

В этот же день в 12:19 тот же фургон возвращался через пограничный пункт пропуска в направлении Украины».