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Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке
Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают об активном передвижении по улицам города военной техники боевиков.
Так, в Твиттере пользователи сообщают:
«В 13:25 по Киевскому со стороны Путиловки в напр. центра 2 грузовые на базе Камаза, похожи на „Торны“?, без о/з #ООС #Донецк #Стоптеррор»;
«В 14:30 по Киевскому со стороны Путиловки в напр. центра 3 грузовые борт.тент., ГАЗ и 2 Урала, закрытые, тз у всех „35 в круге“ #ООС #Донецк #Стоптеррор»;
«ДФ Донецьк
«Свіжий нічний слід траків, П. Поповіча-Київський пр-кт-вул. Жмури.»;
«15.08.2018 поздно вечером: джип + БМП-2 по Киевскому в северном напр. и через какое-то время в обратную сторону — катались #ООС #Донецк #Стоптеррор»;
«в 10:55 по Университетской мимо бывшего облстата в северном напр. грузовая борт.тент. с буржуйкой, с орками, тз „13 в треугольнике“. Через 40 минут она же по Панфилова в напр. Бакин #ООС #Донецк #Стоптеррор».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, техника, боевики, военная техника
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