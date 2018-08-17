Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке

17.08.2018 20:00

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают об активном передвижении по улицам города военной техники боевиков.

Так, в Твиттере пользователи сообщают:

«В 13:25 по Киевскому со стороны Путиловки в напр. центра 2 грузовые на базе Камаза, похожи на „Торны“?, без о/з #ООС #Донецк #Стоптеррор»;

«В 14:30 по Киевскому со стороны Путиловки в напр. центра 3 грузовые борт.тент., ГАЗ и 2 Урала, закрытые, тз у всех „35 в круге“ #ООС #Донецк #Стоптеррор»;

«ДФ Донецьк

«Свіжий нічний слід траків, П. Поповіча-Київський пр-кт-вул. Жмури.»;

«15.08.2018 поздно вечером: джип + БМП-2 по Киевскому в северном напр. и через какое-то время в обратную сторону — катались #ООС #Донецк #Стоптеррор»;

«в 10:55 по Университетской мимо бывшего облстата в северном напр. грузовая борт.тент. с буржуйкой, с орками, тз „13 в треугольнике“. Через 40 минут она же по Панфилова в напр. Бакин #ООС #Донецк #Стоптеррор».

Источник: https://donpress.com