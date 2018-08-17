Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ

17.08.2018 12:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ

Террористы самопровозглашенной «ДНР» вчера, 16 августа, обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ недалеко от населенного пункта Гольмовского, что в 49 километрах к северо-востоку от Донецка. Как передает replyua.net, об этом сказано в отчете миссии.

Отмечается, что три члена патруля миссии пребывали снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Боевик с оружием в руках и сотрудник КП «Компания Вода Донбасса» разговаривали с наблюдателями, в то время как два других боевика и два работника находились в припаркованном неподалеку фургоне.

В 09:14 три члена патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неустановленного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-юго-востоку, затем последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу. 



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх