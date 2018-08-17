Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ

17.08.2018 12:41

Террористы самопровозглашенной «ДНР» вчера, 16 августа, обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ недалеко от населенного пункта Гольмовского, что в 49 километрах к северо-востоку от Донецка. Как передает replyua.net, об этом сказано в отчете миссии.



Отмечается, что три члена патруля миссии пребывали снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Боевик с оружием в руках и сотрудник КП «Компания Вода Донбасса» разговаривали с наблюдателями, в то время как два других боевика и два работника находились в припаркованном неподалеку фургоне.



В 09:14 три члена патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неустановленного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-юго-востоку, затем последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу.