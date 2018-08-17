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Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
17.08.2018 10:10
Сегодня утром оккупированный Донецк вздрогнул от сильного взрыва, который услышали жители разных районов города.
Местные жители в социальных сетях сообщает:
«Киевский: что это. бнуло только что?..»,
«Не знаю от этого ли… но поднимается небольшое облако дыма в районе ж/д депо Донецк-2»,
«Кирша услышал».
«08.38 Донецк Ларинка. Север громыхнул одиночку»
«8:33 — 10 мин. назад одиночный глухо. Взрыв?
8:37 — Только что еще один. Слышно возле открытого окна. Далеко»
«Ще один відчутний гу-ууп»
«ФБ Донецк Сильный бах Шахтерская, один, в 9.01»
«9:01 Шахтерская площадь, громыхнуло, уже мощнее чем предыдущие пару раз с 8 до 9… северная сторона».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, обстрелы, ООС
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