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Архив - Донецкая область

Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты

17.08.2018 20:15
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Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты

На Донбассе местные боевики стали объектами для испытания непроверенных российских медикаментов и экспериментального оборудования

Об этом рассказало Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

По данным ведомства, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей боевики оборудуют мобильные военные медицинские пункты для тестирования новых российских медицинских препаратов.

При этом деятельность этих пунктов держится в тайне: общественности говорят, что они нужны для сборов с резервистами.

«Пункты оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, известно, что в таких пунктах в принудительном порядке проводится забор донорской крови. Ее сохраняют для дальнейшего лечения раненых.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, эксперименты, медицина, боевики
 
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