Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты

17.08.2018 20:15

На Донбассе местные боевики стали объектами для испытания непроверенных российских медикаментов и экспериментального оборудования

Об этом рассказало Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

По данным ведомства, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей боевики оборудуют мобильные военные медицинские пункты для тестирования новых российских медицинских препаратов.

При этом деятельность этих пунктов держится в тайне: общественности говорят, что они нужны для сборов с резервистами.

«Пункты оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, известно, что в таких пунктах в принудительном порядке проводится забор донорской крови. Ее сохраняют для дальнейшего лечения раненых.

Источник: https://from-ua.com