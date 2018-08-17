Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса

17.08.2018 08:00

В ближайшее время украинские военные могут пойти на штурм, чтобы освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал юный боец "Королевской" бригады ВСУ Роман Карапинка сайту "24 канала". Он пояснил, что брать укрепленные сооружения террористов на Донбассе является непростой задачей.

"Освобождение Донбасса и луганских территорий – это своеобразный штурм, который требует высокой квалификации. Далеко не каждый боец сможет пойти на штурм в условиях длительного ведения позиционной войны. Как бы он не кричал, что способен. Однако думаю, что в ближайшее время будет штурм. Потому что армия поднимается, переоформляется, тактика и стратегия введения боя меняется. В ближайшее время штурм – это более, чем реально", – пояснил он.

Карапинка считает, что война длится так долго, потому что на высших уровнях власти не могут между собой договориться.

"Но в отношении штурма. Каждый должен понять, что это непростая штука. Совсем не просто брать фортификационные сооружения, которые за 4 года только укрепились. Без уверенной квалификации военных и рассматривания тактической операции: наступления, штурма, зачистки – это очень сложно. Вспомни 2014-й год: сколько было неоправданных жертв. Обидно. Надо этого избежать", – подчеркнул боец.

Источник: https://from-ua.com