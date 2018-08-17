Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции

17.08.2018 18:20

Наемница "гвардии" "ДНР" разочаровалась в "службе" на боевиков и добровольно сдалась правоохранителям.

Тридцатиоднолетняя жительница Украинска в поисках места работы не придумала ничего лучше, чем отправиться на службу к пророссийским террористам, однако ожидания женщины не оправдались, передает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. В ноябре 2014 года она приехала в захваченный Донецк. Женщина не имела постоянного заработка и надеялась, что в "ДНР" будут много платить за работу на террористов.

Она устроилась помощником повара и до мая 2015 года кормила путинских наемников. Однако работа на пищеблоке не принесла денег, "зарплату" несколько раз выдали продуктами питания. Женщина решила вернуться домой, поскольку о дисциплине в воинском "подразделении" не слышали, а командиры ужасно относились к подчиненным. По возвращении в Украинск экс-наемница боевиков никому не рассказывала о своей поездке на заработки в оккупированный Донецк.

Рассказать о своем неудачном "путешествии" в псевдореспублику женщина решила, увидев информацию о законе, который гарантирует членам террористических группировок, не совершавшим тяжких преступлений, избежать наказания, если они добровольно сдадутся полиции. Ранее жители Донецка заявили, что помогут ВСУ освободить город. Напомним, россиянин, который воевал за "ДНР", бомжует в Донецке и не может вернуться домой.



Источник: www.dialog.ua