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Архив - Донецкая область

Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП

17.08.2018 19:01
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Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП

Четыре домостроения и линия электропередачи получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела в донецком оккупированном поселке Старомихайловка.

В «представительства ДНР» в СЦКК сообщают: «Обстрел Старомихайловки продолжается. На данный момент известно о повреждениях четырех домов и линии электропередачи по улицам Шевченко и Днепропетровского».

Кроме того, по данным СЦКК была убита корова.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, ЛЭП, ООС
 
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