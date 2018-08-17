Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП

17.08.2018 19:01

Четыре домостроения и линия электропередачи получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела в донецком оккупированном поселке Старомихайловка.

В «представительства ДНР» в СЦКК сообщают: «Обстрел Старомихайловки продолжается. На данный момент известно о повреждениях четырех домов и линии электропередачи по улицам Шевченко и Днепропетровского».

Кроме того, по данным СЦКК была убита корова.

Источник: https://donpress.com