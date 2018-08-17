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Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня
Украинские военные сообщили, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов, пять из них с применением тяжелого вооружения.
В штабе ООС уточнили, что вчера, 16 августа, на Мариупольском направлении формирования «ДНР» вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
На других участках фронта обстрелы велись у Красногоровки, Марьинки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Крымского, Новозвановки.
Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции у Крымского, Луганского и Новгородского.
Обстрел из «Градов» и 120-мм минометов велся у Светлодарска.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО два человека получили ранения.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, огонь, обстрелы, ООС
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