Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня

17.08.2018 13:34

Украинские военные сообщили, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов, пять из них с применением тяжелого вооружения.

В штабе ООС уточнили, что вчера, 16 августа, на Мариупольском направлении формирования «ДНР» вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

На других участках фронта обстрелы велись у Красногоровки, Марьинки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Крымского, Новозвановки.

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции у Крымского, Луганского и Новгородского.

Обстрел из «Градов» и 120-мм минометов велся у Светлодарска.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО два человека получили ранения.

Источник: https://mrpl.city