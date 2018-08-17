Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей

17.08.2018 20:45

Сегодня, 17 августа, в неподконтрольной украинским властям Горловке в одном из гаражей взорвался газовый баллон. В результате инцидента шесть гаражей разрушены, под завалами оказались пять автомобилей. О происшествии сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько в telegram канале.

«По ул Днепровской, в автокооперативе Луч, в одном из боксов взорвался газовый баллон. Пострадало шесть гаражей и пять авто. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Источник: https://zi.dn.ua