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Взрыв в Горловке: под завалами оказались несколько автомобилей
17.08.2018 20:45
Сегодня, 17 августа, в неподконтрольной украинским властям Горловке в одном из гаражей взорвался газовый баллон. В результате инцидента шесть гаражей разрушены, под завалами оказались пять автомобилей. О происшествии сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько в telegram канале.
«По ул Днепровской, в автокооперативе Луч, в одном из боксов взорвался газовый баллон. Пострадало шесть гаражей и пять авто. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, автомобиль
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