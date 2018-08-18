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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение

18.08.2018 21:29
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Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают гаубицы, зенитные установки, БТРы и другое тяжелое вооружение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«15 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь зафиксировал предположительно 3 буксируемые гаубицы (Д-30

«Лягушка», 122 мм) вблизи н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка), что является нарушением линий отвода.

15 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, вероятно, боевую бронированную машину (типа БМП) возле Софиевки, а также 2 системы радиолокационного распознавания (1Л22) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) вблизи н. п. Широкая Балка (34 км к северо-востоку от Донецка).

16 августа наблюдатели видели 1 боевую бронированную машину (типа БТР), движущуюся в восточном направлении примерно в 2 км к северу от Петровского».



Теги: Донецк, Донбасс, беспилотник, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника, СММ ОБСЕ
 
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