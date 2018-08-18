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Боевики «ДНР» подтягивают гаубицы, зенитные установки, БРТы и другое вооружение
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают гаубицы, зенитные установки, БТРы и другое тяжелое вооружение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«15 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь зафиксировал предположительно 3 буксируемые гаубицы (Д-30
«Лягушка», 122 мм) вблизи н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка), что является нарушением линий отвода.
15 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, вероятно, боевую бронированную машину (типа БМП) возле Софиевки, а также 2 системы радиолокационного распознавания (1Л22) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) вблизи н. п. Широкая Балка (34 км к северо-востоку от Донецка).
16 августа наблюдатели видели 1 боевую бронированную машину (типа БТР), движущуюся в восточном направлении примерно в 2 км к северу от Петровского».
Теги: Донецк, Донбасс, беспилотник, ДНР, боевики, бронетехника, военная техника, СММ ОБСЕ
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