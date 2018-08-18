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Боевики "ДНР" рассказали, почему не будут спасать Украину: заявление наемников насмешило Сеть
Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины.
Об этом на своей странице в социальной сети написал боевик и сепаратист Евгений Тинянский (кличка — "Караулъ"), передает dialog.ua.
Заметивший циничное сообщение наемника журналист Денис Казанский отметил, что затопление центра Львова боевиками "ДНР" было встречено с ехидным злорадством.
Журналист отметил, что наемники "ДНР" до сих пор уверены в том, что именно Донбасс кормил и спасал всю Украину до 2014 года, однако после начала войны спасать Украину больше некому.
Сам Тинянский в качестве одной из причин затопления назвал вырубку лесов "бабуинами".
Пользователи соцсетей подтверждают, что российская пропаганда укоренила миф на Донбассе в том, что именно жители востока Украины являлись миссией для страны.
Теги: Украина, Донбасс, спасение, наводнение, ДНР, боевики, соцсети
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