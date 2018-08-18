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Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине

18.08.2018 19:44
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Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению во Львове: оккупанты рассказали, почему не будут помогать Украине

Боевики "ДНР" злорадствуют наводнению на западе Украины и заявляют, что оккупированная часть Донбасса теперь не придет на помощь жителям Закарпатья и Галичины.

Об этом на своей странице в социальной сети написал боевик и сепаратист Евгений Тинянский (кличка - "Караулъ"). Заметивший циничное сообщение наемника журналист Денис Казанский отметил, что затопление центра Львова боевиками "ДНР" было встречено с ехидным злорадством. Журналист отметил, что наемники "ДНР" до сих пор уверены в том, что именно Донбасс кормил и спасал всю Украину до 2014 года, однако после начала войны спасать Украину больше некому.
Сам Тинянский в качестве одной из причин затопления назвал вырубку лесов "бабуинами". Пользователи соцсетей подтверждают, что российская пропаганда укоренила миф на Донбассе в том, что именно жители востока Украины являлись миссией для страны.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Львов, наводнение, ДНР
 
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