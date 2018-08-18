Боевики заявляют о «массированной атаке» ВМС Украины

18.08.2018 19:11

Главари террористов «ДНР» заявляют, что их атаковали украинские морпехи. Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Командование «1-го АК ДНР» сообщило, что их позиции в районе населенных пунктов Пикузы и Ужовка подверглись «массированной атаке» бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины. Эта «атака» якобы сопровождалось поддержкой ударных БПЛА.