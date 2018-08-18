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Архив - Донецкая область

Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах

18.08.2018 22:50
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Переселенцы в Мариуполе смогут проголосовать на президентских выборах

Переселенцы могут голосовать на предстоящих президентских выборах, но многие об этом не знают. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.
В эфире телеканала «NewsOne» он напомнил, что все переселенцы имеют временную регистрацию, которая позволяет им принимать участие в голосовании на президентских выборах.
«Для меня очень странно, что 31% переселенцев не знают о наличии такого права. Я сделал вывод, что нужно немедленно разрабатывать и проводить какую-то информационную кампанию, чтобы донести людям, что у них есть такие права. По месту регистрации человек имеет право голосовать, а переселенцы все имеют временную регистрацию: или по месту компактного проживания, или по месту временного проживания», - объяснил Георгий Тука.
Вместе с тем он отметил, что переселенцы лишены возможности участвовать в выборах народных депутатов по мажоритарным округам и местных органов власти.
Источник mrpl.city.



Теги: Донбасс, Мариуполь, выборы президента, переселенцы
 
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