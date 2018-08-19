Адская ночь на Донбассе: у сил ООС и боевиков России большие потери

19.08.2018 11:10

Минувшие сутки были тяжелыми для ВСУ, украинская армия понесла тяжелые потери на Донбассе, но, несмотря на это, отстояла свои рубежи.

Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки двое Героев погибли, еще двое украинских защитников ранены, передает "Диалог.UA".

За 18 августа боевики 43 раза обстреляли ВСУ, 4 обстрела было тяжелым запрещенным калибром. Российские оккупанты прицельно атаковали ВСУ в районе Крымского Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Песок, Широкино.

Уже с начала текущих суток боевики четырежды обстреляли силы ООС. Как сообщает украинская разведка, двое российских боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.