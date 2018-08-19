Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Адская ночь на Донбассе: у сил ООС и боевиков России большие потери

19.08.2018 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Адская ночь на Донбассе: у сил ООС и боевиков России большие потери

Минувшие сутки были тяжелыми для ВСУ, украинская армия понесла тяжелые потери на Донбассе, но, несмотря на это, отстояла свои рубежи.

Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки двое Героев погибли, еще двое украинских защитников ранены, передает "Диалог.UA".

За 18 августа боевики 43 раза обстреляли ВСУ, 4 обстрела было тяжелым запрещенным калибром. Российские оккупанты прицельно атаковали ВСУ в районе Крымского Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Песок, Широкино.

Уже с начала текущих суток боевики четырежды обстреляли силы ООС. Как сообщает украинская разведка, двое российских боевиков уничтожены, еще шестеро ранены.



Теги: Россия, Донбасс, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх