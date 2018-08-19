Боевики «ДНР» минируют обочины дорог

19.08.2018 07:38

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют обочины дорог вблизи населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «15 августа Миссия впервые отметила наличие знаков в н. п. Луганское (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от Донецка).

Знак находился на окраине дороги — квадратная табличка красного цвета с изображением черепа и скрещенных костей белого цвета и надписью «Осторожно! Мины» на русском и английском языках».