Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют обочины дорог

19.08.2018 07:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» минируют обочины дорог

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют обочины дорог вблизи населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «15 августа Миссия впервые отметила наличие знаков в н. п. Луганское (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от Донецка).

Знак находился на окраине дороги — квадратная табличка красного цвета с изображением черепа и скрещенных костей белого цвета и надписью «Осторожно! Мины» на русском и английском языках».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, дороги, ДНР, боевики, минирование, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх