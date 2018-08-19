Боевики «ДНР» в ярости из-за убийства сослуживца в «комендатуре» Ясиноватой

19.08.2018 08:17

В оккупированной Ясиноватой местная «комендатура» убила террориста «ДНР», что привело его сослуживцев в ярость.

Глава Управления уголовного розыска полиции Донбасса Артем Кисько сообщил, что инцидент случился в оккупированной Ясиноватой, передает donpress.com.

По неизвестной причине «военная комендатура» города схватила боевика 11-го отдельного механизированного полка «ДНР» и бросила «на подвал».

Как отмечается, «допроса» наемник не пережил и в результате жестоких пыток умер. Его сослуживцы были в ярости из-за произошедшего, что чуть не привело к боевому столкновению боевиков с представителями «комендатуры».

Для разрешения ситуации пришлось вмешиваться российскому оккупационному командованию.