Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» в ярости из-за убийства сослуживца в «комендатуре» Ясиноватой

19.08.2018 08:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» в ярости из-за убийства сослуживца в «комендатуре» Ясиноватой

В оккупированной Ясиноватой местная «комендатура» убила террориста «ДНР», что привело его сослуживцев в ярость.

Глава Управления уголовного розыска полиции Донбасса Артем Кисько сообщил, что инцидент случился в оккупированной Ясиноватой, передает donpress.com.

По неизвестной причине «военная комендатура» города схватила боевика 11-го отдельного механизированного полка «ДНР» и бросила «на подвал».

Как отмечается, «допроса» наемник не пережил и в результате жестоких пыток умер. Его сослуживцы были в ярости из-за произошедшего, что чуть не привело к боевому столкновению боевиков с представителями «комендатуры».

Для разрешения ситуации пришлось вмешиваться российскому оккупационному командованию.



Теги: Россия, Донбасс, Ясиноватая, убийство, полиция, уголовный розыск, оккупация, пытки, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх