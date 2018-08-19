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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах

19.08.2018 08:05
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Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области препятствуют перемещению наблюдателей СММ ОБСЕ или заставляют их оставаться в определенных местах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил членам патруля Миссии продолжить движении по двум дорогам, ведущим в западном направлении к речке Кальмиус. Спустя несколько минут этот же мужчина задержал команду СММ, когда наблюдатели следовали в Николаевку, и сообщил, что патруль Миссии должен остаться в населенном пункте

На блокпосте в Горловке, когда патруль Миссии пытался проехать в направлении Майорска, член вооруженных формирований снова разрешил наблюдателям проехать лишь после осмотра багажников автомобилей СMM.

Член вооруженных формирований дважды за день остановил патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), и потребовал провести проверку прицепа Миссии. В обоих случаях наблюдателям разрешили продолжить движение только после проверки прицепа.

Два члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии в н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) и позволили продолжить движение патруля СММ в западном направлении к Николаевке только при условии, что патруль Миссии останется в пределах этого населенного пункта».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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