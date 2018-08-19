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Боевики лишились сигарет и спиртного: на Донбассе перехвачена контрабанда на 600 тысяч гривен
На линии разграничения сторон на Донбассе нашли брошенный автомобиль с товарно-материальными ценностями на общую сумму 642 тысячи гривен.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.ua.
"Вчера, 18 августа, около 21:00 сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Верхнеторецкое, в поле неподалеку линии разграничения, заметили только что брошенный автомобиль АЗЛК 2141 и двух неизвестных мужчин , которые бросились в направлении оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.
При осмотре данного автомобиля сотрудники ГФС Украины обнаружили 5 тысяч пачек табачных изделий и 1,5 тысячи литров жидкости с характерным запахом спирта, которые после проведенных мероприятий были перемещены из района боевых действий в безопасное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.
Теги: Украина, Донбасс, сигареты, контрабанда, спиртное, боевики, ВСУ, ГФС, Верхнеторецкое, ООС
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