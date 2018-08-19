Боевики ударили по ВСУ на Донбассе: есть погибшие и раненые

19.08.2018 09:18

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 43 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины, в том числе четыре раза – из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает segodnya.ua.

Согласно сообщению, в результате обстрелов двое украинских военных погибли, и двое получили ранения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм", – говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

Обстрелы противник вел по позициям ВСУ у Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песок, Чермалыка, Водяного, Гнутового, Лебединского, Павлополя и Широкино.

Кроме того, боевики обстреляли из минометов калибром 120 мм украинские позиции у Крымского, а из минометов калибром 82 мм – военных у Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

С начала суток воскресенья боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось

"Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены", – добавили в пресс-центре штаба ООС.