Боевики устроили перестрелку под Новоазовском: пострадали военные РФ

19.08.2018 08:57

Боевики «ДНР» под оккупированным Новоазовском устроили перестрелку, что привело к пожару и взрыву склада с боеприпасами, в результате чего пострадали кадровые военные РФ.

Глава Управления уголовного розыска полиции Донетчины Артем Кисько отметил: «На одной из передовых позиций 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК (город Новоазовск), в результате конфликта между боевиками соседних подразделений произошла перестрелка, передает donpress.com.

В результате открытия огня загорелась трава и возник пожар в месте хранения боеприпасов. Вследствие детонации и взрыва был уничтожен фонд боекомплекта одного из подразделений и получили ранения и тяжелые ожоги несколько российских военнослужащих».