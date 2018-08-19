Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО

19.08.2018 18:19

Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».

В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:

- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги?

- Санкции против России – «сокрушительные» или бессмысленные: интервью с Владиславом Иноземцевым.

- Как работают Минские соглашения: детали.