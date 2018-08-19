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Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
19.08.2018 18:19
Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».
В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги?
- Санкции против России – «сокрушительные» или бессмысленные: интервью с Владиславом Иноземцевым.
- Как работают Минские соглашения: детали.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, санкции, выплаты, переселенцы, ВПЛ, долги, Минские соглашения
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