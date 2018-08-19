Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки

19.08.2018 08:49

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 15 августа ликвидирован боевик из Горловки Четверик Артем Николаевич. Известно, что он родился в Горловке 11 мая 1994 года.