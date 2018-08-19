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Мощная "ответка" настигла убийц: в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира

19.08.2018 14:10
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Мощная "ответка" настигла убийц: в Сети показали, как ВСУ "Градами" наказали оккупантов за гибель командира

В Сети появились кадры 5-летней давности, на которых бойцы ООС наносят удары по врагу из РСЗО "Град".

Внимание на важное видео из Донбасса обратила ЛентаUA.net, передает "Диалог.UA".

Кадрами поделилась 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На них бойцы обрушивают несколько залпов РСЗО "Град" на позиции врага. Отмечается, что это месть за гибель командира батареи ОМБр майора Юрия Лавошника.

Майор погиб 18 августа 2014 года под огнем российского "Града" рядом с Новокатериновкой. Как видно, побратимы не оставили его смерть безнаказанной.



Теги: Россия, Донбасс, месть, гибель, ВСУ, обстрелы, РСЗО "Град", ООС
 
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