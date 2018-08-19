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На блокпостах боевиков «ДНР» люди теряют сознание
На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов люди, стоящие в очередях на выезд с временно оккупированных территорий, теряют сознание.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов люди, выстаивающие многочасовые очереди, на выезд с временно оккупированной территории Донецкой области, теряют сознание. Состояние некоторых из них доходит до реанимационного.
Вот что сообщают источники:
«В 15.23 17.08.2018 г. Донецк, Петровский р-н, КПВВ «Александровка» – оказание медицинской помощи. Фельдшер РСЦ оказал доврачебную медицинскую помощь (реанимационные мероприятия) мужчине 1939 г.р. и женщине 1938 г.р. перенесших приступ медикаментозной гипотонии и передали их работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в ГБ г. Донецка.
В 17.13 17.08.2018 г. Донецк, Петровский р-н, КПВВ «Александровка» – оказание медицинской помощи. Фельдшер РСЦ оказал доврачебную медицинскую помощь женщине 1944 г.р. перенесшей приступ медикаментозной гипотонии и передали ее работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в ГБ г. Донецка».
Теги: Донбасс, помощь, фельдшер, потеря, сознание, блокпост, ДНР, боевики, КПВВ
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