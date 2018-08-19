На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку

19.08.2018 15:31

На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о внеочередном и беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает tribun.com.ua.

На предложение взятки пограничники дали категорический отказ. Данное правонарушение задокументировано, гражданин передан представителям Национальной полиции.