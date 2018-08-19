Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку

19.08.2018 15:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ "Марьинка" пограничникам предлагали взятку

На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о внеочередном и беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает tribun.com.ua.

На предложение взятки пограничники дали категорический отказ. Данное правонарушение задокументировано, гражданин передан представителям Национальной полиции.



Теги: Донбасс, Марьинка, граница, пограничники, взятка, пропуск, КПВВ, Нацполиция, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх