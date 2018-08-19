ОБСЕ: в Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома

19.08.2018 15:09

В результате боевых действий пострадали жилые дома в неподконтрольном Украине Докучаевске и поселке Гольмовский Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа, передает: novosti.dn.ua.

В Докучаевске на втором этаже двухэтажного дома на ул. Октябрьской, 6 наблюдатели видели свежую пробоину в окне. Установить калибр оружия патрулю не удалось. По оценке миссии, пробоина образовалась в результате попадания пули, выпущенной с юго-западного направления.

Вдоль улицы Октябрьской находились свежие следы, оцененные СММ ак следы боевых бронированных машин.

Еще одна пробоина в окне зафиксирована на ул. Пионерской, 35, где расположен жилой одноэтажный дом.

В миссии напомнили, что с февраля 2018 года расстояние между позициями украинских военных и боевиков группировки «ДНР» на западной окраине Докучаевска за год сократилось на 800 метров. В одном месте расстояние между ними составляет около 350 метров.

В поселке Гольмовский под Горловкой пострадал фасад двухэтажного дома на ул. Никитовской, 11.